Федеральная антимонопольная служба получила жалобу на рекламу препарата «Арбидол»

В ней говорится, что средство эффективно против коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС, ведомство оценит правдивость этих высказываний. Похожую рекламу в интернете запустили и производители «Ингавирина», при этом оба лекарства относят к препаратам, чья эффективность и безопасность не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества, — отмечает «Медуза».