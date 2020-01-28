Китайское посольство в Дании потребовало извинений у местной газеты за карикатуру на коронавирус

В заявлении диппредставительства говорится, что издание «Юлландс постен» нарушило нормы этики, свободы слова и цивилизованного общества. В номере за 27 января было опубликовано изображение флага КНР, вместо звезд на котором желтые вирусы. Главный редактор отказался приносить извинения и сказал, что газета не собиралась насмехаться над обстановкой в стране. По последним данным, в Китае более ста человек умерли и почти 5 тысяч заражены.

Сложно представить себе экономические последствия от вспышки коронавируса в Китае, но уже сейчас понятно, что речь идёт о масштабных убытках. Об этом в эфире «Эха» сказал экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко добавил, что особенно сильно экономически пострадает непосредственно Китай.