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19:02, 28 января 2020

Депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева нашли мёртвым в его доме

По предварительным данным, речь идёт об убийстве при ограблении.

Политику и его жене Ольге Алабушевой, которых обнаружили этим утром, нанесли многочисленные рубленые раны, в том числе по голове, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Это противоречит информации, которую ранее распространяло агентство. В первых сообщениях было сказано, что Андрея Алабушева застрелили.
В Следственном комитете уже отчитались, что завели уголовное дело по статье об убийстве, а в доме депутата сейчас работают криминалисты. Версий о том, кто мог это сделать и какие мотивы были у нападавших, официально еще не объявили. В сообщении ведомства также сказано, что на телах погибших найдены следы насильственной смерти.
Андрею Алабушеву было шестьдесят четыре года, он принадлежал к партии «Единая Россия». В заксобрание он избрался в 2018-ом. Там он входил в комитеты по образованию, науке, культуре, а также по информационной и аграрной политике. Ростовское интернет-издание «Блокнот» пишет, что погибший также был доктором сельскохозяйственных наук и возглавлял аграрный научный центр «Донской».

Предположительно, Алабушева с женой убили на его участке в городе Зернограде.



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