Новые ограничительные меры также коснулись сенатора от региона, главы избиркома Севастополя и других чиновников. Как говорится на сайте официального журнала Евросоюза, поводом для санкций стало проведение на полуострове выборов в прошлом сентябре.
После крымских событий 2014-го года, ограничительные меры против России ввели США, ЕС, Канада и Австралия.
Евросоюз ввел санкции против временного губернатора Севастополя и премьер-министра Крыма
Новые ограничительные меры также коснулись сенатора от региона, главы избиркома Севастополя и других чиновников. Как говорится на сайте официального журнала Евросоюза, поводом для санкций стало проведение на полуострове выборов в прошлом сентябре.