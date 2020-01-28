Евросоюз ввел санкции против временного губернатора Севастополя и премьер-министра Крыма

Новые ограничительные меры также коснулись сенатора от региона, главы избиркома Севастополя и других чиновников. Как говорится на сайте официального журнала Евросоюза, поводом для санкций стало проведение на полуострове выборов в прошлом сентябре.

После крымских событий 2014-го года, ограничительные меры против России ввели США, ЕС, Канада и Австралия.