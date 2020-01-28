В Белоруссии задержали директоров всех четырех сахарных заводов

Всего, по данным анонимных источников новостного сайта TUT.BY, в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности, задержано 11 человек. Официальных комментариев от властей пока не поступало. Отмечается, что все руководители предприятий перестали появляться на работе, а директора Городейского комбината сняли с самолета, направлявшегося из Минска в Мюнхен. Для этого лайнер компании «Белавия» развернулся над Польшей и сел в городе Гродно.
2020-01-28T18:30:00+03:00
2020-01-28T18:31:21+03:00
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18:30, 28 января 2020
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