В Белоруссии задержали директоров всех четырех сахарных заводов

Всего, по данным анонимных источников новостного сайта TUT.BY, в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности, задержано 11 человек. Официальных комментариев от властей пока не поступало. Отмечается, что все руководители предприятий перестали появляться на работе, а директора Городейского комбината сняли с самолета, направлявшегося из Минска в Мюнхен. Для этого лайнер компании «Белавия» развернулся над Польшей и сел в городе Гродно.