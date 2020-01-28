В Ростовской области убили депутата местного заксобрания и его супругу

Тела Андрея Алабушева и его жены с огнестрельными ранениями были найдены в их доме, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники. При этом, по данным собеседников Интерфакса, супруги были не застрелены, а погибли от «многочисленных рубленых ран». Коллеги Алабушева не связывают убийство с его депутатской деятельностью. Он был избран в заксобрание Ростовской области в позапрошлом году от партии «Единая Россия».