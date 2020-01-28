Новый президент Российской премьер-лиги определится 17 марта

Избирком Российского футбольного союза признал недействительными выборы Президента Премьер-Лиги. Этот пост сохранил за собой Сергей Прядкин, который руководит РПЛ с 2007 года. В РФС сочли, что при этом были нарушены процедуры. Предполагалось, что сегодня клубы примут решение о том, как действовать дальше. Одним из путей было обращение в апелляционный комитет РФС, а затем в перспективе – в спортивный арбитраж в Лозанне, второй – согласие с мнением организации, в которую входит РПЛ и перевыборы. Как сообщил Президент клуба Локомотив Василий Кикнадзе, остановились именно на этом варианте, причем по его словам, градус конфликта стал существенно ниже. По регламенту, выборы должны пройти не позднее, чем через три месяца. Лига собирается решить вопрос даже раньше. До 4 февраля пройдет выдвижение кандидатур, а 17 марта состоятся сами выборы. Иными словами, на то, чтобы заявить свои амбиции остается неделя и один день. Подготовить альтернативную кандидатуру почти невозможно. Сергей Прядкин остается безусловным фаворитом, тем более, что за него отдали голоса все 16 клубов. Никто не помешает представителям команд сделать это еще раз.

Избирательную комиссию возглавит исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.