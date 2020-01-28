В Пресненском районном суде Москвы рассматривали сегодня дело о 5летней девочке, которая всю жизнь прожила в медцентре

В Пресненском районном суде Москвы рассматривали сегодня дело о пятилетней девочке, которая всю жизнь прожила в медицинском центре. Родителей пытаются уговорить взять её домой.

Управление социальной защиты населения, которое сегодня выступает истцом, просит суд ограничить родительские права ответчиков и взыскать алименты на содержание девочки. Представитель ведомства подчеркнула, что необходимо также провести психико-психологическую экспертизу этих людей, чтобы убедиться, что они в состоянии понять последствия своих действий, и что они действуют в интересах ребёнка. По словам чиновницы, ребёнку отказывают в праве жить и воспитываться в семье, а воспитание почти шестилетней девочки в медцентре нельзя назвать полноценным.

В целом, заседание проходило в напряженной обстановке. Адвокаты ответчиков постоянно просили истца представить доказательства того, что девочка живет в неприемлемых для ребёнка условиях, и что она плохо относится к своим родителям, чего, правда, представители соцзащиты и не говорили. Несколько раз это приводило к ожесточенному спору, где стороны постоянно перебивали друг друга. Так, адвокат отца девочки уверяла, что ребенок живет «в великолепных условиях со всеми удобствами», а представитель опеки ей отвечала, что «золотая клетка это всё равно клетка».

Полноценных аргументов ответчиков мы сегодня не услышали. С самого начала адвокаты требовали отложить заседание, а когда судья с ними не согласилась, назвали это решение незаконным. По их словам, процесс нельзя было начинать без матери ребенка Татьяны Максимовой, которая хочет в нем участвовать, но сегодня присутствовать не смогла по состоянию здоровья.

К этим доводам судья отнеслась критически. Она отметила, что суд не может ждать, пока эти люди найдут время для заседаний. Дело в том, что представители властей неоднократно разными способами пытались связаться с родителями, но результата это не дало. До сих пор им неизвестны ни номера телефонов, ни актуальные адреса фигурантов дела. Адвокаты в свою очередь делиться контактами отказались, объяснив это тем, что они этого делать не обязаны.

Представитель перинатального центра «Мать и дитя», где находится ребенок, уверял, что связаться с родителями не получается очень давно, и отметил, что их необходимо объявить в розыск. По его словам, ответчики даже перестали навещать дочь: мать в последний раз приезжала в центр в июле, а отец – в ноябре.

В отношении пятилетней девочки из перинатального центра за последний год было открыто несколько судебных процессов. Еще в прошлом январе врачи утверждали, что нет никакой необходимости держать её в медцентре. Родители в свою очередь настаивают на проведении новых экспертиз.