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18:07, 28 января 2020

Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутки в рождественском выпуске своего шоу на Первом канале

По поводу этого эфира нового генпрокурора даже попросили возбудить уголовное дело против телеведущего.

Выпуск «Вечернего Урганта» в рождественскую ночь 7 января вызвал немало шума. Шутками ведущего и высказываниями его гостя возмутились православные активисты. В эфире Ургант сказал, что дата одного из главных православных праздников совпадает с днем рождения голливудского актера Николаса Кейджа. Его ведущий поздравил шуточным коллажем, на нём Кейдж был изображен в образе Иисуса Христа, а режиссеры Спилберг, Тарантино и Михалков — в виде волхвов, которые приносят дары младенцу. Гость эфира — французский актёр с российским гражданством Жерар Депардье позже сказал телеведущему, что не верит ни в бога, ни в его рождение, а затем, говоря о кухне разных стран, сравнил Иисуса с поросёнком. Ведущий посмеялся вместе с залом. Это возмутило членов православного движения «Сорок сороков», они создали в интернете петицию и в ней потребовали от Урганта извинений, а также лишения его российского гражданства, снятия с эфира программы «Вечерний Ургант» и удаления выпуска, оскорбившего верующих. Обращение, как утверждают активисты, подписали больше 25 тысяч человек. Петицией всё не закончилось. Депутат Госдумы единоросс Николай Земцов по просьбе православных активистов попросил нового генпрокурора Игоря Краснова возбудить против телеведущего уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Спустя три недели после выхода передачи в эфир Иван Ургант выпустил видео с извинениями.

В движении «Сорок сороков» после этого назвали конфликт исчерпанным. При этом там настаивают на удалении ролика из youtube. Ряд СМИ сообщал, что это произошло, однако видео рождественского эфира телешоу по-прежнему доступно. Его можно посмотреть и на сайте Первого канала.

Депутат Земцов – инициатор обращения в генпрокуратуру в интервью изданию «Шторм» назвал извинения телеведущего цитата «новой издёвкой». Парламентарий считает, что надзорное ведомство продолжит проверку по поводу шуток о Христе.



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