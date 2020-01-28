Медицинские бригады возьмут на контроль состояние туристов из Китая в московских гостиницах

Такая мера принята на фоне распространения нового вида коронавируса, жертвами которого стали более 100 человек. В России пока не зарегистрировано ни одного случая заражения.

В Москве мобильные медбригады будут проводить замер температуры постояльцев гостиниц, где размещаются туристические группы из Китая, сообщили в мэрии. Особое внимание вызовам из таких отелей уделяют и службы скорой помощи. Они находятся в режиме повышенной готовности, и реагируют на звонки с жалобами от тех, кто за последние две недели был в китайском регионе или контактировал с прибывшими оттуда. Отмечается, что в городе сейчас достаточно много туристов из КНР. В целях предупреждения распространения коронавируса в столице проводят дезинфекцию общественных мест, начиная с транспорта, заканчивая рынками. Создан оперативный штаб. Ситуацию в городе взял на личный контроль мэр Сергей Собянин. Он сообщил, что в больницах Москвы достаточно лекарств и средств защиты от коронавируса, но на всякий случай будет закуплено дополнительное медоборудование и защитные костюмы для медиков. Кроме того, в столицу скоро должны поставить современные тест-системы, способные достаточно быстро и надежно выявлять случаи заражения. Защищаются от их появления в столице не только одобренными медиками способами – на китайском подворье Москвы прошел молебен о спасении от коронавируса. В нем приняли участия более 60 человек.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус, началась в Китае. Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев прогнозы протекания заболевания благоприятны, молодые люди и дети переносят болезнь легко.

Паника по поводу нового коронавируса в Китае стала усиливаться. Об этом рассказал профессор уханьского университета Александр Товстопят.

Власти Уханя не могли сообщать о новом коронавирусе из-за введенных в стране ограничений, — утверждает мэр этого китайского города Чжоу Сяньван.

Все организованные российские туристы должны вернуться из Китая до 4 февраля. Сейчас таковых в Китае более пяти тысяч. Отменены заявки на обслуживание в России около 9 тысяч туристов из КНР. Российский туристический бизнес несет убытки, — признала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Экономические последствия от вспышки коронавируса в Китае, безусловно, будут масштабными, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сомневается в серьезности проблемы, связанной с распространением нового коронавируса.

Ранее Жириновский предлагал прекратить сообщение с Китаем. Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от датской газеты в связи с публикацией карикатуры, «оскорбляющей чувства китайского народа», — сообщают зарубежные СМИ.

Пекин выразил свой протест по поводу рисунка, напечатанного в правоцентристском ежедневном издании «Юлландс-постен», на котором запечатлен флаг Китая с изображенными на нем микробами коронавируса вместо звезд. Как сообщает англоязычная версия общеевропейской газеты Local, публикующая заявление китайского посольства, рисунок является оскорблением для Китая, когда его народ и правительство предпринимают все усилия для борьбы с данной угрозой. «Карикатура, в которой отсутствует какое-либо сочувствие или сопереживание, выходит за пределы морали цивилизованного общества, этических границ свободы самовыражения и просто оскорбляет людей». «Мы сильно негодуем и требуем, чтобы газета и ее автор признали свою ошибку и публично извинились перед китайским народом».

Управляющий редактор датского издания на это ответил, что «карикатура не имела целью высмеять Китай», и что «флаг и коронавирус на рисунке доходчиво иллюстрируют, что страна борется с этой болезнью, вот и все». Наряду с этим Local публикует аналогичное заявление Торгового представительства Китая в Дании, которое также весьма критически оценило рисунок: «Уважая свободу слова и право каждого на личное отношение и интерпретацию происходящего, мы, тем не менее, считаем, что карикатуристу Нильсу Буйсену не достает воспитания и таких качеств как сострадание и сочувствие. Коронавирус, изображенный на государственном флаге, говорит лишь об издевательстве и о попытке высмеять народ Китая, который именно сейчас нуждается в заботе и поддержке всего остального мира», сказал в своем заявлении генеральный секретарь китайской Торговой палаты в Дании.

Издание Local напоминает, что в 2005-м году газета «Юлландс-постен» опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что повлекло за собой волну протестов и насилия со стороны исламских экстремистов, а также негативно сказалось на объемах датского экспорта в ряд мусульманских стран.