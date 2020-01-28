Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России»

Причиной тому стали заявление главы региона о журналистах и скандальное видео с сотрудником МЧС.

Решение об исключении Игнатьева, как и ожидалось, принял сегодня президиум генсовета партии. Накануне такую рекомендацию дала партийная комиссия по этике. Поведение главы региона вызвало совершенно заслуженное возмущение, заявил секретарь генсовета Андрей Турчак. По его ощущениям, Игнатьев «живет в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС», — сказал Турчак, подчеркнув, что «чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением». Он также пообещал, что партия поставит вопрос о соответствии Игнатьева должности.

Причиной публичного скандала вокруг Михаила Игнатьева, возглавляющего Чувашию с 2010 года, стали видео, появившиеся в январе в интернете. Сначала на мероприятии, приуроченном ко Дню печати, чиновник призвал «мочить» некоторых журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Позднее он извинился, объяснив, что его слова «передернули и переиначили». Но спустя несколько дней появился новый ролик, на котором глава республики в ходе церемонии вручения ключей от новых пожарных машин заставляет сотрудника МЧС несколько раз за ними подпрыгнуть. Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев назвал такое поведение недопустимым. В понедельник на сайте главы Чувашии появилось заявление Игнатьева, в котором он отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо… непочтительном отношении к сотрудникам МЧС». В пресс-службе главы региона заявили, что тот был лично знаком со спасателем, которому вручал ключи, и что все происходило «на позитивной ноте». Шуткой назвала произошедшее супруга Игнатьева Лариса. При этом, она утверждает, что видео с прыжками было смонтировано.

Игнатьева говорила, что ее муж не собирается покидать пост, несмотря на скандалы.

Между тем, источник РБК, близкий к администрации президента, сообщил, что Игнатьев уйдет в отставку, и соответствующее решение уже принято. Официально это может произойти уже на этой, либо на следующей неделе. При этом, по данным собеседников издания, запланировано это было еще до публичных скандалов. Свою роль сыграли низкие рейтинги и неважное состояние здоровья чиновника.

Оппоненты Игнатьева в Чувашии утверждают, что при нем ситуация в регионе стала значительно хуже. По крайней мере, об этом нам сказал координатор штаба Навального в Чебоксарах Семен Кочкин.

Пока рано говорить о том, будет ли отправлен в отставку глава Чувашии, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Своим решением об исключении из партии Михаила Игнатьева «Единая Россия» пытается показать, что она близка к простым гражданам, — так считает политолог Андрей Колесников.

Колесников добавил, что для большей убедительности из партии будут исключать одиозных фигур.