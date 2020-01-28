В Новосибирске из-за технических неполадок экстренно сел самолет

Экипаж пассажирского Ebraer 170 принял такое решение после того, как сработала сигнализация о невыпуске закрылков. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании S7. Командир принял решение о возврате в аэропорт «Толмачево». Выработав топливо, воздушное судно благополучно приземлилось.

На борту находилось около 80 человек. Никто не пострадал. По данным транспортной прокуратуры, пассажиров отправили в Екатеринбург резервным бортом.