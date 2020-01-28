«Яндекс.Такси» снова подала ходатайство по сделке с группой компаний «Везет»

Сервис уже дважды отзывал документы, чтобы внести дополнительную информацию в связи с изменением структуры сделки. Об этом пишет «Коммерсант».

Впервые о планах сервиса купить активы «Везет», в том числе программное обеспечение, колл-центры, и мобильное приложение, «Яндекс.Такси» впервые сообщила прошлым летом. Против этого выступали другие участники рынка, включая агрегатор Gett. Они опасаются, что сделка может усилить доминирование «Яндекса», позволив нарастить стоимость поездок и снизить доходы водителей.