Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать вопросы Крыма

По словам главы региона Сергея Аксенова, об этом он договорился с заместителем главы камбина еще на прошлой неделе – сообщает «Интерфакс». До отставки правительства эту сферу курировал Дмитрий Козак, однако теперь он перешел на работу в администрацию президента.

Сам Хуснуллин ранее занимал должность вице-мэра Москвы. Он занимался программой реновации, а после назначения на пост вице-премьера предложил распространить программу на всю страну.