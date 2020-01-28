В Самарской области депутата подозревают в заказном убийстве мужа

Как говорится на сайте регионального СК, законодатель, чье имя не называется, решила завладеть совместно нажитым имуществом для чего договорилась со своей знакомой нанять киллера. Подозреваемые встретились с мужчиной, который якобы должен был выполнить заказ, и дали ему аванс в размере 200 тысяч рублей. Так как предполагаемый исполнитель убийства действовал под контролем сотрудников ФСБ, сразу после передачи денег женщин задержали.

На допросе депутат отказалась давать показания. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.