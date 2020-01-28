Исключение из «Единой России» главы Чувашии Игнатьева – следствие курса партии на обновление – политолог

Исключение из «Единой России» главы Чувашии Михаила Игнатьева после нескольких скандалов с его участием – следствие курса партии на обновление, взятого на съезде «Единой России» в ноябре 2019 года. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Они пытаются продемонстрировать то, что они не партия чиновников, а реальная партия, выражающая интересы простых людей, что они готовы очищаться. Не раз было сказано, что хамам не место на государственной службе, хамам не место в партии. Партия изображает из себя реальную партию. Чтобы не происходила дальнейшая токсикация, она должна избавляться от наиболее одиозных фигур, здесь все логично», — заявил он.

Решение исключить М.Игнатьева из партийных рядов нельзя назвать неожиданным, отметил политолог.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из партии после соответствующей рекомендации партийной Комиссии по этике.

Ранее в СМИ появилось видео, где глава Чувашии пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.