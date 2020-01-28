Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь после ДНК-теста

Альберт II был вынужден сдать его по требованию апелляционного суда Брюсселя, — сообщает Би-би-си. Теперь художница Дельфина Боэль, четвертый ребенок бывшего монарха, может претендовать на часть его наследства. При этом адвокат подчеркнул, что ее юридический отец – очень состоятельный человек, и Боэль добивалась признания не из-за денег.

Впервые о том, что у Альберта II есть внебрачная дочь, рассказала его жена в неофициальной автобиографии, опубликованной более 20 лет назад. Сам монарх наличие ребенка отрицал.