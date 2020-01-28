Адвокат доцента Олега Соколова Почуев назвал провокацией публикации о том, что врачи признали историка вменяемым

У защитника таких документов нет.

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев назвал провокацией распространившуюся в СМИ информацию об итогах экспертизы своего подзащитного. Об этом Почуев рассказал РБК. Ранее издание «Фонтанка ру» сообщила, что врачи посчитали Олега Соколова вменяем. Будто бы историк отдавал себе отчет, во время преступления и психически здоров сейчас. Источника информации издание не раскрывает. Почуев сказал, что те, кто распространяют эти сведения, создают предвзятый общественный вердикт. Адвокат добавил, что сторона защиты еще не получила ответа от врачей. Почуев добавил, что намерен требовать дополнительной или повторной экспертизы. Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова задержали в Петербурге в прошлом году. Ученый пытался утопить в реке руки своей аспирантки Анастасии Ещенко и травматический пистолет. В квартире историка нашли другие части тела погибшей. Ноги девушки выловили из реки спустя несколько дней. Доцент и аспирантки состояли в отношениях. По одной из версий, Соколов убил ее из-за возникшей ссоры.

Отметим, что Олег Соколов сразу после задержания признался в убийстве Анастасии Ещенко.