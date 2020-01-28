Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась рекламой препарата «Арбидол»

Там его представляют как средство от нового коронавируса.

ФАС намерена обратиться к производителю таблеток и оценить достоверность сведений из рекламных записей, — сообщает сайт РБК. Поводом для этого стала PR-компания, которая по данным источника началась в минувшее воскресенье. На нескольких радиостанциях в Москве и Санкт-Петербурге звучат рекламные выпуски, где произносят буквально следующее: «Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса», конец цитаты. При этом, кто и когда проводил эту экспертизу, не уточняется. Также РБК отмечает, что на эту рекламную кампанию выделены дополнительные деньги, и она продлится до седьмого февраля.

«Арбидол» — одно из самых продаваемых в России средств от простуды. В нулевых годах он долгое время был и самым популярным. Неоднократно проводились масштабные рекламные кампании по продвижению этого средства. В разные годы его упоминали и президент Владимир Путин, и бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова.

При этом, «Арбидол» — не единственный аппарат на российском рынке, который позиционирует себя как средство от коронавируса. То же самое сейчас написано и на сайте противовирусного средства «Ингавирин».