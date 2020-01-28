Новые выборы президента российской футбольной премьер-лиги пройдут в середине марта

Ранее общее собрание клубов единогласно проголосовало за продление полномочий на этом посту Сергея Прядкина, однако РФС признала их действия неправомерным и обязало провести новые выборы.

Глава клуба «Ахмат» в разговоре с ТАСС сказал, что другие команды вряд ли поменяют свое мнение и, вероятно, снова выберут Прядкина. Он призвал прессу не раздувать из случившегося скандал и не выставлять ситуацию в том свете, что между РПЛ и РФС идет война.