Все российские туристы вернутся из Китая в течение недели

Как говорится на сайте Ростуризма, для того, чтобы вывезти всех соотечественников, организованно отправившихся на отдых – это более 5,5 тысяч человек – предусмотрены дополнительные чартерные рейсы. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что российские туристы в основном отдыхают на юге страны, на острова Хайнань.

Вспышка вируса началась в КНР в декабре. По последним данные, его жертвами стали уже более 100 человек. Число заболевших приближается к 5 тысячам.