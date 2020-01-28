Фонд «Общественное мнение» отказался от публикации электорального рейтинга Владимира Путина

На сайте организации говорится, что соответствующий вопрос не будет задаваться до появления «хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборов». Как передает телеканал «Дождь», ранее ФОМ каждую неделю измерял электоральный рейтинг политиков, в том числе, главу государства, задавая вопрос – за кого бы проголосовали респонденты, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.

В середине 2018-го года от публикации этого показателя отказался Всероссийский центр исследования общественного мнения.