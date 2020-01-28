Сыновья нового премьер-министра России, по некоторым данным, владеют элитным жильем в центре Москвы

Как говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, стоимость одного квадратного метра в комплексе на Фрунзенской набережной оценивается в 1 миллион рублей. Обе квартиры раньше принадлежали столичному бизнесмену Александру Удодову – партнеру Мишустина по хоккею. Как писала газета «Коммерсантъ», следствие называло предпринимателя подозреваемым по делам о попытке хищения почти 2 миллиардов рублей из Федеральной налоговой службы, которую тогда возглавлял нынешний глава Кабмина.

Недвижимость общей стоимостью более миллиарда рублей у сестры Мишустина ранее находила Русская служба Би-би-си.