Израильский премьер завтра обсудит с Владимиром Путиным так называемую «сделку века», предложенную США

Речь идет о плане по ближневосточному регулированию – сообщает Блумберг. Уточняется, что Биньямин Нетаньяху для этого сделает остановку в Москве по пути из Соединенных Штатов в Израиль.

Сегодня вечером Дональд Трамп пообещал обнародовать детали мирного урегулирования. Белый дом занимался разработкой плана в течение несколько лет. Хотя американский лидер и высказывал мнение, что сделка придется по душе палестинской стороне, глава палестинской администрации Махмуд Аббас неоднократно ее критиковал.