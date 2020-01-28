Пресненский районный суд начал рассмотрение дела родителей 5летней девочки, которая всю жизнь провела в медцентре

Пресненский районный суд начал сегодня рассмотрение дела родителей пятилетней девочки, которая всю жизнь провела в медицинском центре. Ответчики при этом так и не явились.

Представители органов опеки, которые сегодня выступали в качестве истца, требовали от родителей выполнить еще прошлогоднее решение Гагаринского суда и забрать ребёнка из перинатального центра «Мать и дитя». Врачи уже неоднократно говорили, что необходимости содержания почти шестилетней девочки в медцентре нет, и её можно отвезти к семье, — подчеркивают в ведомстве. В связи с тем, что она всё еще не дома, управление соцзащиты населения просит суд провести психико-психологическую экспертизу родителей, чтобы убедиться, что они в принципе способны понимать последствия своих действий и ориентированы на интересы девочки.

Позицию ответчиков в свою очередь сегодня услышать не удалось. На заседании были только их адвокаты, которые требовали переноса заседания. Они отказались выступать с заявлениями, поскольку мама девочки Татьяна Максимова желает участвовать в процессе, но прийти не смогла по состоянию здоровья. Судья Наталья Каржавина отнеслась к этому критически и отметила, что приставы уже давно всеми доступными способами пытаются связаться с ответчиками, но наладить связь так и не удалось. Адвокаты при этом отказались делиться телефонами и адресами родителей, объяснив это тем, что не обязаны этого делать.

Центр «Мать и дитя» выписал девочку еще в прошлом году вопреки требованиям родителей. Там уверяют, что сейчас родители даже перестали её посещать: сама в последний раз виделась с ребенком в июле, а отец – в ноябре.