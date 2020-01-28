Куратором Крыма в правительстве России станет вице-премьер Марат Хуснуллин

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на этой неделе должна состояться их встреча, в ходе которой будут обсуждаться планы действий. Напомним, ранее контроль за выполнением программы развития Крыма и Севастополя осуществлял Дмитрий Козак. Он был вице-премьером правительства, а сейчас является заместителем руководителя администрации президента.
2020-01-28T16:02:00+03:00
2020-01-28T16:03:10+03:00
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16:02, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…