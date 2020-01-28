Куратором Крыма в правительстве России станет вице-премьер Марат Хуснуллин

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на этой неделе должна состояться их встреча, в ходе которой будут обсуждаться планы действий. Напомним, ранее контроль за выполнением программы развития Крыма и Севастополя осуществлял Дмитрий Козак. Он был вице-премьером правительства, а сейчас является заместителем руководителя администрации президента.