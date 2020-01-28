Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия»

Ранее соответствующую рекомендацию дала комиссия по этике после скандала с вручением пожарному ключей от новой машины и призыва «мочить» блогеров и журналистов, критикующих власть.

«Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — так секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщивший об исключении Михаила Игнатьева, прокомментировал инцидент, из-за которого было принято соответствующее решение. Речь идет о мероприятии, в ходе которого губернатор выдавал ключи от новых пожарных машин. Как писали СМИ, Игнатьев высоко поднял руку с ключами, вынудив одного из пожарных прыгать за ними. Как отметил Турчак: «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям.

Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС». За некоторое время до этого скандала глава Чувашии обратил на себя внимание, призвав сотрудников лояльных СМИ «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже он извинился, подчеркнув при этом, что его слова «передернули и переиначили». После этих событий партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из рядов объединения.

Ранее СМИ писали, что Игнатьева также вскоре могут отправить в отставку. В Кремле, между тем, отметили, что такие кадровые решения не анонсируют, но в настоящий момент никакого указа нет