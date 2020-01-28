Великобритания позволит Huawei участвовать в процессе запуска пятого поколения мобильной связи на своей территории

Великобритания позволит китайской компании Huawei участвовать в процессе запуска пятого поколения мобильной связи на своей территории. По данным телеканала Sky News, соответствующее решение принял премьер Борис Джонсон. Предполагается, что Huawei будет поставлять антенны и другие элементы, которые не относятся к ключевой инфраструктуре 5G. Местные СМИ уже отметили, что решение Джонсона может привести к осложнению отношений с Соединенными Штатами.