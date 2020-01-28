Великобритания позволит Huawei участвовать в процессе запуска пятого поколения мобильной связи на своей территории

Великобритания позволит китайской компании Huawei участвовать в процессе запуска пятого поколения мобильной связи на своей территории. По данным телеканала Sky News, соответствующее решение принял премьер Борис Джонсон. Предполагается, что Huawei будет поставлять антенны и другие элементы, которые не относятся к ключевой инфраструктуре 5G. Местные СМИ уже отметили, что решение Джонсона может привести к осложнению отношений с Соединенными Штатами.
2020-01-28T15:32:00+03:00
2020-01-28T15:32:28+03:00
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15:32, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…