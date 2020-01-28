Глава Еврокомиссии предлагает упразднить монеты номиналом 1 и 2 цента

Урсула фон дер Ляйен завтра представит соответствующую инициативу, — утверждает газета Зюддойче Цайтунг. Среди аргументов – то, что большое количество стран уже переходит на округление цен до 5 центов. Сообщается, что это может позволить сократить расходы на производство и транспортировку мелких монет.