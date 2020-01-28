Глава Еврокомиссии предлагает упразднить монеты номиналом 1 и 2 цента

Урсула фон дер Ляйен завтра представит соответствующую инициативу, — утверждает газета Зюддойче Цайтунг. Среди аргументов – то, что большое количество стран уже переходит на округление цен до 5 центов. Сообщается, что это может позволить сократить расходы на производство и транспортировку мелких монет.
2020-01-28T15:30:00+03:00
2020-01-28T15:31:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2578386-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 28 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…