Футболист Александр Кокорин получает по новому контракту с Зенитом 20 тысяч рублей в месяц

Кокорин подписал соглашение, когда находился в заключении. Он был осужден за две драки в центре Москвы. По словам журналиста Василия Уткина, Кокорин был готов играть бесплатно, но согласно регламенту это невозможно и ему выплачивают символическую для футболистов сумму в 20 тысяч рублей. Когда Александр переходил в Зенит, его зарплата составляла 5 миллионов евро в год. Таким образом, сейчас футболист получает меньше среднего россиянина. Согласно данным Росстата средний доход жителя нашей страны чуть больше 43 тысяч рублей в месяц. Контракт Кокорина с Зенитом заканчивается летом этого года и он уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. Руководство Зенита настаивает на том, что он должен отправиться в аренду, в Сочи, однако нападающий отказывается уезжать при поддержке тренера команды Сергея Семака.

Сегодня стало известно, что Кокорин не полетел с Сочи на очередной сбор. Он остается в расположении Зенита.