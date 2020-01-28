Двое детей, которых отец оставил в аэропорту «Шереметьево», в ближайшее время будут отправлены к матери

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко.
Отец, бросивший детей, сам явился в Следственный комитет. Сейчас его допрашивают.
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Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко.
Отец, бросивший детей, сам явился в Следственный комитет. Сейчас его допрашивают.
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…