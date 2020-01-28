В Германии и Японии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом людей, которые Китай не посещали

В Японии новый тип пневмонии выявили уже у шестерых жителей страны. Причём один из заражённых — он работает водителем — никогда не был в китайском Ухане, но дважды возил приехавших оттуда туристов по Японии, сообщил министр здравоохранения страны Кацунобу Като. У остальных японцев заболевание диагностировали после того как они посетили Китай. В Германии коронавирус нашли у жителя баварского города Штарнберг, что в нескольких десятках километрах от Мюнхена. Немец по данным интернет-издания Local заразился от китайской коллеги из Шанхая. На прошлой неделе она посещала Германию. Заболевший гражданин Германии в Китае до этого не был, уточнили в министерстве здравоохранения Баварии. Это первый случай, когда коронавирус передаётся от человека к человеку в Европе, подчёркивает сетевое издание. Новый тип пневмонии выявлен примерно в полутора десятках стран, в числе них США, Южная Корея, Франция, Вьетнам и Таиланд. В России случаев коронавируса не зарегистрировано. Всемирная организация здравоохранения пока не признала вспышку эпидемии угрозой для всего мира.

В Китае число заболевших уже превысило 4 с половиной тысячи человек, более ста скончались.