Глава Чувашии Михаил Игнатьев больше не является членом «Единой России»

Такое решение принял президиум генсовета партии. Об этом сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак. По его словам, «губернатор живет в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям».

Накануне комитет по этике рекомендовал исключить из партии Игнатьева. Причиной стало видео, которое вызвало большой общественный резонанс. Офицер МЧС был вынужден прыгать за ключами от новой пожарной машины, которые держал Игнатьев, высоко подняв руку. Сегодня РБК пишет, что глава Чувашии покинет пост на фоне скандала. Между тем, в Кремле сказали, что указа президента на этот счет нет.

Глава Чувашии просто решил подшутить над своим знакомым, а видео с прыжками было смонтировано, — говорила ранее супруга губернатора Лариса Игнатьева.

Игнатьева подчеркивала, что ее муж не собирается покидать пост губернатора, несмотря на скандалы.

Сегодня, кстати, в Кремле сказали, что указал об отстранении его от должности нет.