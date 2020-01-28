Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил направить в Венецианскую комиссию поправку к Конституции РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам решил направить в Венецианскую комиссию поправку к Конституции России, которая предусматривает приоритет Основного закона перед решениями международных судов. Как сообщил ТАСС руководитель российской делегации Петр Толстой, он с этим категорически не согласен. Он считает, что это вмешательство во внутренние дела России. Как говорит Толстой, смешно изучать положение закона, которое еще не принято.
2020-01-28T14:32:00+03:00
2020-01-28T14:33:26+03:00
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14:32, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…