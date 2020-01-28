Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил направить в Венецианскую комиссию поправку к Конституции РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам решил направить в Венецианскую комиссию поправку к Конституции России, которая предусматривает приоритет Основного закона перед решениями международных судов. Как сообщил ТАСС руководитель российской делегации Петр Толстой, он с этим категорически не согласен. Он считает, что это вмешательство во внутренние дела России. Как говорит Толстой, смешно изучать положение закона, которое еще не принято.