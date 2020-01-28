Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска

По некоторым данным, сразу после взлета сработала сигнализация. Не убирались закрылки самолета. На борту находились около 80-ти человек. Воздушное судно принадлежит авиакомпании S7, оно было выполнить рейс в Екатеринбург.
2020-01-28T14:30:00+03:00
2020-01-28T14:31:09+03:00
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14:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…