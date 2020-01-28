Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» решением президиума генсовета партии

Об этом сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак. Накануне комитет по этике рекомендовал исключить из партии Игнатьева. Причиной стало видео, которое вызвало большой общественный резонанс. Офицер МЧС был вынужден прыгать за ключами от новой пожарной машины, которые держал Игнатьев, высоко подняв руку. Сегодня РБК пишет, что глава Чувашии покинет пост на фоне скандала. Между тем, в Кремле сказали, что указа президента на этот счет нет.