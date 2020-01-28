Суд США подписал разрешение на введение ужесточения критериев отбора на получение американского вида на жительство

Верховный суд США подписал разрешение на введение инициированного Дональдом Трампом ужесточения критериев отбора претендентов на получение американского вида на жительство, сообщают зарубежные СМИ.

Как поясняет издание theuk.one, по мнению администрации США, такое решение должно регулировать поток людей, планирующих получать пособия. Отныне у легальных мигрантов-кандидатов на получение грин-карты, пользующихся льготными видами медицинского страхования, у тех, кто имеет тяжелые заболевания, является участником программы на получение жилья или получает другую социальную помощь, будет меньше шансов остаться в Соединенных штатах. Проект горячо поддержанного президентом постановления о лицах, находящихся на содержании государства, был выдвинут около полутора лет назад министерством национальной безопасности, напоминает сайт Дойче велле. Нововведения затронут около 22 миллионов человек. Одним из критериев, который затруднит получение грин-карты и впоследствии американского гражданства, станет и уровень доходов. Поэтому, как уверены аналитики Центра миграционной политики США, новые правила коснутся, прежде всего, бедных мигрантов из Африки и Латинской Америки, что уже позволило некоторым критикам обвинить администрацию Трампа в дискриминации.

Напомним, что недавно Белый дом принял ряд ограничительных мер на въезд в страну беременных женщин, направленных против так называемого «родильного туризма».