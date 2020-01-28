Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат РФ, а не SРI Group Шефлера

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат Российской Федерации, а не компании SРI Group Юрия Шефлера. Газета Financial Times называет это ключевой победой Москвы в одном из самых длительных споров по товарным знакам. «Столичная» – самая известная русская водка за рубежом.