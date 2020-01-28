Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат РФ, а не SРI Group Шефлера

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат Российской Федерации, а не компании SРI Group Юрия Шефлера. Газета Financial Times называет это ключевой победой Москвы в одном из самых длительных споров по товарным знакам. «Столичная» – самая известная русская водка за рубежом.
2020-01-28T14:09:00+03:00
2020-01-28T14:09:37+03:00
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14:09, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…