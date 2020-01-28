Почти шесть тысяч блокадников Петербурга лишены социального такси

Ни губернатор, ни депутаты не вносят необходимые поправки в городское законодательство, чтобы это исправить.

Согласно данным Смольного, примерно шесть тысяч блокадников Петербурга официально не имеют инвалидности. Это стало известно из ответа на официальный ответ петербурженки Марины Нериновской. Она хотела заказать социальное такси для свекра-блокадника. Инвалидность он не оформил, поэтому в такси отказали, рассказала «Эху Москвы» в Петербурге Нериновская.

Каждый регион сам решает, кому и в какой степени частично оплачивает стоимость такси. Использовать его можно только при поездках медучреждения или, например, санаторий. В театры, концерты, дискотеки и рестораны инвалида по льготной цене не повезут. За почти 15 лет, что в городе существует социальное такси, им пользуются очень мало тех, кто имеет на это право, рассказала «Эху Москвы» в Петербурге представитель комитета по соцполитике Смольного Наталья Королева.

По подсчетам «Эха Москвы» в Петербурге, в прошлом году одна поездка на социальном такси обходилась Смольному в среднем 560 рублей, что значительно выше средней цены по городу.

По данным Смольного, каждый год на социального такси из бюджета города тратят примерно 450 миллионов рублей.