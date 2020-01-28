Дмитрий Песков: Указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева в настоящий момент нет

Указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева в настоящий момент нет, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможной смене руководителя региона в связи с недавними скандалами. Песков добавил, что Кремль никогда не анонсирует кадровые решения.

Напомню, ранее Игнатьев призвал, цитирую, «мочить блогеров и журналистов», а также заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Вчера комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Непозволительным назвал его поведение секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Редкие отставки чиновников и политиков из-за скандалов, вызванных публичным проявлением хамства к обывателям, вряд ли радикально изменят настроения высших и средних чиновников, привыкших к безнаказанности и отсутствию реакции, — пишет газета «Ведомости» в своей редакционной статье.

Пока эти пережитки не будут искоренены, кампании самоочищения будут иметь ограниченный успех, — пишут «Ведомости».