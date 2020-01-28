В Москве создан оперативный штаб по борьбе с распространением нового вида коронавируса, появившегося в Китае

Его жертвами стали 106 человек. В России пока не выявлено ни одного заразившегося.

В столице ситуацию по коронавирусу под свой личный контроль взял мэр Сергей Собянин. Он успокаивает: в больницах Москвы достаточно лекарств и средств защиты от коронавируса, кроме того, власти города совместно с Росздравнадзором работают над оперативными поставками современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно его диагностировать. Будет дополнительно закуплено медоборудование и защитные костюмы для медиков. Гостиницы и туристические места в столице также взяты под контроль. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, граничащих с Китаем, до 7 февраля решено приостановить работу пунктов пропуска. При этом отмечается, что там вспышек коронавируса не зафиксировано. В РЖД также принимают предупреждающие меры на приграничных с Китаем железных дорогах – контактирующим с пассажирами сотрудникам раздали средства защиты и антисептики, станции и вокзалы дезинфицируются, дежурят врачи. Некоторые авиакомпании пока отменили рейсы в китайские города. С россиянами, находящимися в провинции Хубэй, поддерживает связь посольство, зараженных среди них нет.

Российские туроператоры временно прекратили прием новых организованных групп из Китая из-за вспышки коронавируса, — сообщает ТАСС. В свою очередь, китайские власти рекомендовали гражданам страны отложить поездку за рубеж. Российский бизнес может понести существенные потери, — прогнозирует исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

По данным ассоциации, сейчас в Китае находится около 6-ти тысяч российских организованных туристов.

Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, которые не ездили в Китай. В Японии это водитель автобуса, перевозивший туристов из города Ухань. В свою очередь, 33-летний житель Баварии заразился от коллеги из Китая.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку. ВОЗ отказалась признать вспышку пневмонии в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним официальным данным, в Китае умерли 106 человек, заболели более 4,5 тысяч.