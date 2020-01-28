Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отозвать из Кнессета свой запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности. Об этом стало известно незадолго до начала парламентской сессии. Нетаньяху утверждает, что сможет доказать необоснованность выдвинутых в отношении него обвинений.

Ранее израильский премьер уже говорил, что в коррупции он не замешан.

После того, как Нетаньяху отозвал свой запрос о парламентской неприкосновенности, генпрокурор Израиля сможет объявить о начале уголовного процесса.