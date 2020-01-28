Пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств содружества

Мероприятие будет посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает сегодня ЦОС ФСБ, старт будет дан 5-го февраля в Бресте и Мурманске, завершится эстафета в Москве. Ранее Минобороны объявило, что проведет по случаю юбилея Победы марш-бросок на лыжах и в пешем порядке команд ВДВ.