Пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств содружества

Мероприятие будет посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает сегодня ЦОС ФСБ, старт будет дан 5-го февраля в Бресте и Мурманске, завершится эстафета в Москве. Ранее Минобороны объявило, что проведет по случаю юбилея Победы марш-бросок на лыжах и в пешем порядке команд ВДВ.
2020-01-28T13:31:00+03:00
2020-01-28T13:31:50+03:00
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13:31, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…