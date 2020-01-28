Власти Санкт-Петербурга рассчитывают в следующем году ввести туристический сбор для иностранцев

Сейчас работа в этом направлении продолжается, — сообщил губернатор Александр Беглов. Он предложил собирать с иностранцев по 100 рублей в сутки год назад, его поддержал Владимир Путин. Минфину и Минэкономразвития было дано поручение внести изменения в налоговый кодекс. Средства от туристического сбора хотят направить на реставрацию фасадов памятников архитектуры.
2020-01-28T13:31:00+03:00
2020-01-28T13:31:25+03:00
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13:31, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…