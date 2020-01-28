Власти Санкт-Петербурга рассчитывают в следующем году ввести туристический сбор для иностранцев

Сейчас работа в этом направлении продолжается, — сообщил губернатор Александр Беглов. Он предложил собирать с иностранцев по 100 рублей в сутки год назад, его поддержал Владимир Путин. Минфину и Минэкономразвития было дано поручение внести изменения в налоговый кодекс. Средства от туристического сбора хотят направить на реставрацию фасадов памятников архитектуры.