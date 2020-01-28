В Северодвинске сегодня было зафиксировано изменение радиационного фона

Власти утверждают, что это произошло из-за неисправности датчика. Ранее появилась информация в соцсетях о выбросе радиации на одном из предприятий, жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицы. Впоследствии администрация Северодвинска сообщила, что сильного превышения фона не было. Можно говорить лишь о небольшом скачке радиации.
2020-01-28T13:30:00+03:00
2020-01-28T13:30:30+03:00
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13:30, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…