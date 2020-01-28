Бывший король Бельгии Альберт II признал свою внебрачную дочь

Как сообщает Би-би-си, экс-монарх признал родство после того, как получил результаты ДНК-теста. Сделать анализ Альберта II обязал суд, куда обратилась 51-летняя Дельфина Боэль. Она требовала признания родства еще 20 лет назад.
2020-01-28T13:04:00+03:00
2020-01-28T13:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…