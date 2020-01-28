Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит под личным контролем ситуацию по коронавирусу в городе

По словам столичного градоначальника, Москва обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты, но закупит дополнительное медицинское оборудование, защитные костюмы и маски. Из-за вспышки коронавируса в Китае гостиницы и места массового пребывания туристов в Москве также взяты под особый контроль.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо соблюдать правила безопасности, когда есть подозрения на любые заболевания. Он подчеркнул, что сам активно обучает этому коллег-депутатов.

Жириновский добавил, что именно отсутствие осторожности порождает множество проблем.