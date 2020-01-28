В Японии впервые обнаружили новый коронавирус у человека, который не ездил в Китай

Это водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Уханя, — сообщает агентство Киодо. Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. В самом Китае от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли 106 человек, заболели более 4,5 тысяч.