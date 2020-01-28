В Японии впервые обнаружили новый коронавирус у человека, который не ездил в Китай

Это водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Уханя, — сообщает агентство Киодо. Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. В самом Китае от пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли 106 человек, заболели более 4,5 тысяч.
2020-01-28T13:01:00+03:00
2020-01-28T13:02:23+03:00
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13:01, 28 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…