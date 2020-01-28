Данные миллионов клиентов сети магазинов алкогольной продукции «Красное и белое» появились в интернете

Об этом узнала газета «Ведомости».

В базе данных, которую разместили в месенджере Telegram, личные данные 17-ти миллионов человек: имена, отчества и фамилии, даты рождения и даже номера телефонов. Утверждается, что все эти люди якобы держатели скидочных карт сети алкомаркетов «Красное и белое», пишут «Ведомости». По данным газеты фрагмент базы ещё с начала прошлой осени продавали в теневом сегменте интернета за 15 тысяч рублей. База с тех пор не раз дополнялась, теперь её выложили в открытый доступ. Многие данные клиентов в ней недействительны, отмечают Ведомости. Часто повторяются номера телефонов, а среди дат рождения, к примеру, есть 1 января 1753 года. Несколько владельцев карт подтвердили газете: их имена и фамилии соответствуют тем что указаны в базе и они оформляли карту лояльности в сети алкомаркетов «Красное и белое». Ретейлер начал служебное расследование. Данные клиентов, скорее всего, утекли из-за умышленных преступных действий одного из сотрудников, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе торговой сети. Там уверяют, что проникнуть в базу со стороны невозможно.

Аналитики, опрошенные «Ведомостями» полагают, что число клиентов скорее всего завышено. Поскольку в программе лояльности «Красного и белого» зарегистрировано 6,5 миллиона пользователей.