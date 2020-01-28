Сегодня может быть опубликована мотивировочная часть решения Избиркома Российского футбольного союза, который признал недействительными выборы президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина.

РФС не согласился с процедурой продления полномочий Прядкина, который уже несколько раз оставался главной РПЛ подобным образом. Союз требует провести новые выборы, причем желательно на альтернаотивной основе. По информации издания Бизнес он-лайн, сегодня в РПЛ получат обоснование отмены выборов и в течении трех дней смогут опротестовать это решение в апелляционный комитет и возможно в спортивном арбитраже в Лозанне, в случае отказа. Если же протеста не будет, то новые выборы должны будут пройти в течении трех месяцев. Поскольку за Прядкина проголосовали представители всех 16 команд, возможно смысла ввязываться в судебные тяжбы и нет. Сегодня может пройти и общее собрание клубов, которое и решит, стоит ли продолжать процесс.

Сергей Прядкин работает в структурах Премьер-Лиги со дня основания в 2001 году, С 2007 года он возглавляет организацию.